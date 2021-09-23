UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 2. maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaşlı futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Sergen Yalçın'ın ekibi kazanarak avantaj elde etmek istiyor. Ajax'ta ise Heller'in Sporting karşısındaki performansı dikkat çekmişti. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu 2. maçında Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Beşiktaş'ın C Grubu'nda yapacağı maçların fikstürü şöyle:

28 Eylül: (2. Hafta)

Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: (3. Hafta)

Beşiktaş-Sporting Lizbon

3 Kasım: (4. Hafta)

Sporting Lizbon-Beşiktaş

24 Kasım: (5. Hafta)

Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: (6. Hafta)

Borussia Dortmund-Beşiktaş

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