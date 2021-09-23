23 Eylül 2021, Perşembe
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Fransız sağ bek için 4,8 milyon euro'luk bedeli ödeyen siyah - beyazlılar, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;
Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldığını açıkladı (Spor haberleri)
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservis maliyetini KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, Fransız sağ bek için 4,8 milyon euro'luk ödeyecek. (BJK spor haberleri)
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Rosier'in bonservisinin alındığını açıkladı.
Fransız sağ bek için 4,8 milyon euro'luk bedeli ödeyen siyah - beyazlılar, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;
Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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