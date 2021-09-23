23 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldığını açıkladı (Spor haberleri)

Kartal Rosier’in bonservisini aldı! İşte maliyeti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservis maliyetini KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlılar, Fransız sağ bek için 4,8 milyon euro'luk ödeyecek. (BJK spor haberleri)

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Rosier'in bonservisinin alındığını açıkladı.

Fransız sağ bek için 4,8 milyon euro'luk bedeli ödeyen siyah - beyazlılar, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübü'müz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



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