15 Eylül 2021, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 20. dakikasında 1-0 geriye düştü. Meunier'in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bellingham, Montero'dan sıyrılıp yaptığı vuruşta takımını öne geçiren isim olurken, bu gol aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon resmi maçlarda kalesinde gördüğü ilk gol oldu. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 10 puan toplayarak averajla zirveye oturan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi ve ligde gol yemeyen tek takım olarak dikkat çekti.
Beşiktaş bu sezonki ilk golünü Dortmund maçında Şampiyonlar Ligi’nde yedi
Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 10 puan toplayan ve kalesinde gol görmeyen Beşiktaş'ta, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dortmund maçında bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü kalesinde gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Borussia Dortmund karşısında 20. dakikada 1-0 geriye düşen Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde gol gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 20. dakikasında 1-0 geriye düştü. Meunier'in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bellingham, Montero'dan sıyrılıp yaptığı vuruşta takımını öne geçiren isim olurken, bu gol aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon resmi maçlarda kalesinde gördüğü ilk gol oldu. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 10 puan toplayarak averajla zirveye oturan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez sarsarken, kalesinde hiç gol görmedi ve ligde gol yemeyen tek takım olarak dikkat çekti.
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