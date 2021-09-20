20 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır

Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.09.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Salı günü saat 20.00'de sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. (BJK spor haberi)

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. Daha sonra ayak tenisi oynayan oyuncular, günü serbest çalışmalarla bitirdi.

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