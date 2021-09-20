Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Salı günü saat 20.00'de sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. (BJK spor haberi)

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. Daha sonra ayak tenisi oynayan oyuncular, günü serbest çalışmalarla bitirdi.

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