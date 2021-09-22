Mario Balotelli'nin hareketi dış basında büyük yankı uyandırdı! "8 yıl sonra intikamını aldı"
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'la son dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı. Takımı adına 2. gole imza atan Mario Balotelli, golden sonra siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'a dönerek beynini işaret etmiş ve tansiyon yükselmişti. İtalyan golcünün bu hareketi dış basında büyük yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler... | Son dakika spor haberleri
İşte Mario Balotelli'nin 2013'te kendisine "Bu adam beyinsiz" diyen Sergen Yalçın'a beynini işaret ederek yaptığı hareketle ilgili dış basında yazılanlar...
Balotelli attığı golü kendisine 2013'te beyinsiz diyen teknik direktörün önünde kutladı. 8 yıl önce Manchester City'de oynarken kendisine "beyinsiz" diyen hocadan intikamını aldı. (Sport Bible)
Balotelli gol sevinciyle kendisine yıllar önce "beyni yok" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan intikamını aldı. (GiveMeSport)
Balotelli attığı golün ardından, yıllar önce kendisine "beyni yok" diyen rakip teknik direktörden imalı gol sevinciyle intikam aldı. (Bestnewsdirect)
Balotelli attığı golün sevincini, 2020'de takıma transferini istemeyen, yıllar önce de kendisine "beyni yok" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın karşısında yaşadı. (Corriere dello Sport)
Balotelli yine kendinden söz ettirdi. Beşiktaş'a karşı golünü atan İtalyan yıldız, 8 yıl önce kendisini "beyinsiz" olarak nitelendiren rakip teknik direktör Sergen Yalçın'dan gol sevinciyle intikam aldı. (Sporza)
Böyle yapmasa 'Balotelli' olmazdı... Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın'ın 2013'te kendisine "beyinsiz" dediğini unutmayan Balotelli gol sevincini rakip hocaya yaptığı imalı hareketle yaşadı. (FCUpdate.nl)
Attığı şık gol sonrası sevincini rakip takım teknik direktörü önünde yaptığı hareketle kutlayan Balotelli ortalığın gerilmesine sebep oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yıllar önce Balotelli için "beyni yok" demişti. (gsp.ro)
Mario Balotelli geri döndü! İtalyan golcü, gol sevincini kendisine "beyni yok" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareketle kutladı. (digisport)
Balotelli "Bu adamın beyni yok" sözünü hatırladı ve 8 yıl sonra o sözü söyleyen rakip teknik direktör Sergen Yalçın'a cevap verdi. (as.ro)
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