21 Eylül 2021, Salı

ADANA DEMİRSPOR

Beşiktaş-Adana Demirspor maçında Vargas Ersin Destanoğlu'nu böyle avladı! Muhteşem frikik golü

Ersin özenle barajı kurdu ama çare olmadı! Vargas’tan muhteşem frikik golü
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadelenin 60. dakikasında Adana Demirsporlu Vargas harika frikik golü kaydetti ve kaleci Ersin Destanoğlu'nu işte böyle avladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Mücadelede durum 3-0 Beşiktaş lehineyken Adana Demirspor tehlikeli noktadan frikik kazandı.

Siyah-beyazlıların kalecisi Ersin Destanoğlu, takım arkadaşlarını özenle yerleştirerek barajın kurulmasını sağladı.

Adana temsilcisinde topun başına geçen Matias Vargas, kaleci Ersin'i avladı ve skoru 3-1'e getirdi.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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