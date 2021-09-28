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BEŞİKTAŞ

Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı | CANLI

Ajax - Beşiktaş | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 Giriş Tarihi: 28.09.2021

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Hollanda Ligi'nin köklü kulübü Ajax ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Ajax'a konuk olacak. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

👉 AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

AJAX: Pasveer Mazraoui Timber Martinez Blind Gravenberch Alvarez Berghuis Tadic Antony Haller

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

📺 AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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