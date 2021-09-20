20 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatlıklar Sergen Yalçın'ı düşündürüyor! Adana Demirspor maçı öncesi...

Yalçın düşünceli! Demirspor maçı öncesi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.09.2021

Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezona da başarılı bir başlangıç yaptı. Bu sezon da başarısını sürdürmek isteyen siyah beyazlılarda, en büyük sıkıntı ise sakatlık problemleri. Antalya'ya 8 eksikle giden Kara Kartal, zorlu deplasmanda iki sakat daha verdi. Bu eksikler Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Adana Demirspor maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı düşündürüyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Domagoj Vida, Alex Teixeira, Kevin N'Koudou, Welinton, Umut Meraş Atakan Üner ve Ajdin Hasic'ten yoksun Antalya'ya giden Beşiktaş'ta maç günü de Valentin Rosier, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Antalyaspor karşısında da Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları moralleri alt-üst ederken, Ümraniye'de seferberlik ilan edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek Kara Kartal'da sakatların bu karşılaşmaya yetiştirilmesi hedefleniyor. Welinton ve Rosier'in durumunun olumlu yönde ilerlidiği belirtilirken, sağlık ekibinin diğer futbolcuların tedavisine yoğun bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

İKİ İSMİN DURUMU İYİ

Adana Demirspor maçı öncesi eksik sayısı 10'a ulaşan Beşiktaş'ta iki ismin durumu netleşti. Fotomaç'ın haberine göre; Welinton ile Antalyaspor maçı öncesi rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Rosier'in yarın oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi. Sağlık ekibinin teknik heyete verdiği raporda iki futbolcunun da oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi.

NECİP&TOPAL İÇİN AÇIKLAMA

Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ve Mehmet Topal ile ilgili dün Beşiktaş Kulübü'nden açıklama yapıldı. İki futbolcu için şu ifadeler kullanıldı: "Sağ dizine darbe alan Necip Uysal'ın diz eklem kapsülünde ve iç yan bağında zorlanma ve yumuşak doku travması tespit edilmiştir. Sol uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Mehmet Topal'da kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir."

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