21 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Adana Demirspor maçının VAR hakemi belli oldu!

Beşiktaş-Demirspor maçının VAR’ı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde karşılaşmanın VAR hakemi belli oldu. Heyecan dolu maçta VAR koltuğunda hakem Alper Ulusoy görev alacak.

Süper Lig 'in 6. haftasında bugün Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Vodafone Park'ta oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Adana Demirspor maçını Ali Palabıyık yönetecek.

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