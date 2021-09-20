20 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı!

Beşiktaş’a 2 müjde birden! Maç kadrosu açıklandı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 Giriş Tarihi: 20.09.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 6. haftasında Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda N'Koudou, Alex Teixeira, Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Umut Meraş kadroda yer almazken, Welinton ve Rosier kadroya dahil edildi.

Süper Lig'in 6. haftasında Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılarda N'Koudou, Alex Teixeira, Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Umut Meraş kadroda yer almadı. Kara Kartal'da sakatlıklarını atlatan Welinton ve Rosier kadroya dahil edildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile 21 Eylül Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

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