20 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Transfer dönemine Rachid Ghezzal damgası

Transfer dönemine Ghezzal damgası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.09.2021

Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferi için kıyasıya bir mücadele verdiği ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği siyah-beyazlı takımla bonservisiyle birlikte transfer olan Rachid Ghezzal, transfer döneminde en çok konuşulan futbolcu oldu. (BJK spor haberi)

Futbolda 17 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 8 Eylül itibariyle sona erdi. Türk kulüpleri transfer döneminde birbiriyle yarışırken, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle öne çıkan kulüp Beşiktaş oldu. İlgili dönemde transferi en çok konuşulan futbolcu ise Rachid Ghezzal oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, futbolda transfer döneminin medya karnesini çıkardı. Ajans Press'in 15 bini aşkın gazete, dergi ve haber sitesini tarayarak gerçekleştirdiği medya araştırmasında, 17 Haziran- 8 Eylül 2021 tarihleri arasında, transferi en çok konuşulan isim 12 bin 587 haberler Rachid Ghezzal oldu. Geçtiğimiz sene Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ghezzal'ın ismi Galatasaray'la da anılmıştı.

Uzun süredir ismi Beşiktaş'la anılan ve yaz transfer döneminde kadroya katılan Alex Teixeria 10 bin 718 haberle ikinci sırada yer alırken, Kenan Karaman 10 bin 96 haberle üçüncü, Valentin Rosier ise 9 bin 908 haberle dördüncü sırada yer buldu. Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho ise 9 bin 648 haberle transfer döneminin en çok konuşulan beşinci ismi oldu. Transfer döneminde en fazla konuşularak ilk 11 isim arasına giren diğer futbolcular ise, Salih Uçan (8 bin 567) , Alexandru Cicaldau (8 bin 310), Mario Balotelli (8 bin 225), Michy Batshuayi (8 bin 53), Belhanda (7 bin 22), Caner Erkin (6 bin 840) olarak sıralandı.

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