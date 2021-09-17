17 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Antalyaspor kafilesi belli oldu! | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş’ın Antalyaspor kafilesi belli oldu! Kadroda 5 eksik var
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi maç kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Alex Texeira, Vida, Umut Meraş, Welinton ve N'Koudou maç kafilesinde yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'a mağlup olan Beşiktaş'ta gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. 5. hafta maçında Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak siyah-beyazlılarda kamp kadrosu açıklandı. Kartal'da sakatlıkları bulunan Vida, Alex Teixeira, Umut Meraş, Welinton ve N'Koudou kadroda yer almadı.


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