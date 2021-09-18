18 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a zorlu forvet! Erling Haaland'dan sonra Sebastien Haller...

Haaland’dan sonra Haller! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Norveçli golcü Erling Haaland'a engel olamamıştı. Siyah-beyazlıları Haaland'dan sonra bir zorlu golcü daha bekliyor. Ajax'ın yıldız ismi Sebastien Haller, Sporting'e attığı 4 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İkinci hafta maçları kapsamında 28 Eylül'de Ajax deplasmanına gidecek siyah-beyazlı temsilcimizi formda ve zor bir forvet daha bekliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Borussia Dortmund'a karşı Erling Haaland'ı durduramayan Kartal'da bu kez de gözler Sebastien Haller'in üzerinde olacak. Haller 2021 yılında 29 maçta 29 gole direkt etki etti, 21 gol 8 asist yaptı.

Haller, Ajax ile 2021-22 sezonunda 6 maçta 8 gol, 1 asiste imza atarak da formda olduğunu gösterdi. 27 yaşındaki Fildişili forvet çarşamba akşamı Sporting'i deplasmanda 5-1 yendikleri maçta 4 gol birden atarak yıldızlaşmıştı.

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