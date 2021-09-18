İkinci hafta maçları kapsamında 28 Eylül'de Ajax deplasmanına gidecek siyah-beyazlı temsilcimizi formda ve zor bir forvet daha bekliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Borussia Dortmund'a karşı Erling Haaland'ı durduramayan Kartal'da bu kez de gözler Sebastien Haller'in üzerinde olacak. Haller 2021 yılında 29 maçta 29 gole direkt etki etti, 21 gol 8 asist yaptı.

Haller, Ajax ile 2021-22 sezonunda 6 maçta 8 gol, 1 asiste imza atarak da formda olduğunu gösterdi. 27 yaşındaki Fildişili forvet çarşamba akşamı Sporting'i deplasmanda 5-1 yendikleri maçta 4 gol birden atarak yıldızlaşmıştı.

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