Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Borussia Dortmund'a 2-1'lik skorla mağlup olan siyah-beyazlılar, rakibini devirerek moral depolamak istiyor. Geride bıraktığımız haftayı puansız kapatan Akdeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve müüsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Süper Lig'de ilk 4 haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip 10 puan topladı. Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan Antalya temsilcisi ise 4 puanla haftaya 15. sırada girdi.

5 OYUNCU SAKAT

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Welinton, N'Koudou, Vida, Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle bu akşam takımdaki yerini alamayacak. Bu arada Antalya'da yaptıkları 25 lig maçının 15'inde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 57 kez havalandırdı, kalesinde ise 31 gol gördü.

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 50 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalya kazandı, taraflar 11 müsabakada birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 107 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 45 gol kaydetti.

ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Güray, Poli, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Gökhan Töre, Pjanic, Salih, Larin, Batshuayi

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