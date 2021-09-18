18 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın Antalyaspor maçı öncesinde konuştu! "Sakat ve eksikler..."

Yalçın’dan maç öncesi sakatlık açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Arka arkaya maç oynuyoruz kolay değil, 7 günde 3 maç oynayacağız, oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Antalyaspor'da zor bir ekip, hazır bir kadro tercih ettik" dedi.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

"Arka arkaya maç oynuyoruz kolay değil, 7 günde 3 maç oynayacağız, oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Antalyaspor'da zor bir ekip, hazır bir kadro tercih ettik."

"Sakat ve eksikler oluyor sezon başında, Rosier hasta, sakat değil. Diğer oyuncularımız darbeye bağlı, Ghezzal'ın da bir kaç sorunu var, onu dinlendirmeyi tercih ettim."

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