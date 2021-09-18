Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın Antalyaspor maçı öncesinde konuştu! "Sakat ve eksikler..."
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Arka arkaya maç oynuyoruz kolay değil, 7 günde 3 maç oynayacağız, oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Antalyaspor'da zor bir ekip, hazır bir kadro tercih ettik" dedi.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;
"Arka arkaya maç oynuyoruz kolay değil, 7 günde 3 maç oynayacağız, oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Antalyaspor'da zor bir ekip, hazır bir kadro tercih ettik."
"Sakat ve eksikler oluyor sezon başında, Rosier hasta, sakat değil. Diğer oyuncularımız darbeye bağlı, Ghezzal'ın da bir kaç sorunu var, onu dinlendirmeyi tercih ettim."
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