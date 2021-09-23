23 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Altay - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Altay-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde karşılaşmanın hakemi belli oldu. Altay - Beşiktaş maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde karşılaşmanın hakemi belli oldu. Altay - Beşiktaş maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.

Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek.

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