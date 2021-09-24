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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Beşiktaş'ın Altay maçındaki golüne VAR engeli!

Beşiktaş’ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.09.2021

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 7. haftasında Altay deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ın Kenan Karaman ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de 7. haftanım açılış maçında Altay ile Beşiktaş, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Zorlu İzmir deplasmanında birçok oyuncusundan eksik çıkan Kara Kartal, mücadelenin 20. dakikasında Kenan Karaman ile öne geçti. Hakem Fırat Aydınus ilk olarak orta noktayı gösterdi ancak gol, VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

İşte o pozisyon:

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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