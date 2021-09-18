18 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Antalyaspor Beşiktaş maçının ardından Rachid Ghezzal: Karakter gösterdik ve kazandık

Ghezzal: Karakter gösterdik ve kazandık
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 geçen Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Cezayirli yıldız, Süper bir galibiyet oldu. Karakter gösterdik, kazandık ve mutluyuz." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Antalyaspor karşısında 2-0 geri düşen Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü atan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrasında konuştu.

Karakter göstererek kazandıklarını söyleyen Ghezzal, "Şampiyonlar Ligi dönüşü çok zor bir maç oldu. Sakatlarımız vardı. Necip Uysal ve Mehmet Topal da sakatlandı. Süper bir galibiyet oldu. Karakter gösterdik, kazandık ve mutluyuz." dedi.

Aldıkları galibiyetin önemini vurgulayan Cezayirli futbolcu, "Bu lig gerçekten zor bir lig. Alınan her puan, her 3 puan hesabınıza yazılıyor. 2-0'dan dönmek önemliydi. Bizim de ruhumuzdu. Benim golüm çok önemliydi. Her gol güzeldir ama galibiyeti getirdiğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.

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