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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş Dortmund maçı hazırlıklarına başladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.09.2021

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenman; 1.5 saate yakın sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular, salonda yaptıkları çalışmayla günü tamamladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman; 1.5 saate yakın sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular, salonda yaptıkları çalışmayla günü tamamladı.

Diğer oyuncular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı.

Dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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