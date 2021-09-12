Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak Alman ekibi Borussia Dortmund'dan, siyah-beyazlı kulübe yönelik bir paylaşım geldi. Dortmund'un Twitter hesabından yapılan paylaşıma bir dönem Bundesliga ekibinde forma giyen Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'den yanıt geldi. (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, çarşamba akşamı Beşiktaş Park'ta Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Siyah beyazlılar, ligde Yeni Malatyaspor'u 3 golle geçerken Borussia Dortmund da Bundesliga'da Bayer Leverkusen'i 4-3 mağlup etti. İki ekip de gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirirken, Alman devinin Beşiktaş paylaşımına Batshuayi'den yanıt geldi.

İşte o paylaşım;

BEŞİKTAŞ'TAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Beşiktaş da Twitter hesabından Fransız futbolcusu Valentin Rosier'in yer aldığı bir görsel paylaşarak Devler Ligi'ndeki rakibine yanıt verdi.



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