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BEŞİKTAŞ

Antalyaspor Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın'dan sakatlık sözleri!

Sergen Yalçın’dan sakatlık sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. İlk yarı 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüş yaptı ve maçı 3-2 kazanmasını bildi. Galibiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "6 oyuncumuz sakat. 4'ü geri dönmez. Welinton ve Rosier dönme ihtimali var." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 5. haftasında müthiş bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Geceyi anlatmak çok zor. Özellikle ilk yarıyı. Zaten çok eksiğiz. O kaos ortamında çok acayip şeyler oldu. Hazırlıklı olmadığımız bir durum oluştu. Kaybetseydik de önemli olmayacaktı. Böyle bir kaos ortamında oyunu yönetmek çok zor.

Josef ve Atiba'nın yerini değiştirdik, sonra sağ beki değiştirdik. Sağ beke o an kimi aldığımızı bile hatırlamıyorum.

6 oyuncumuz sakat. 4'ü geri dönmez. Belki Welinton ve Rosier dönme ihtimali var. Diğer oyuncular Salı ve sonraki maçta forma giyemeyecek. Çok oyuncu kaybettik. Allah'tan geniş kadromuz var. Allah oyunculara kolaylık versin.

Henüz ligin başı, sonunu konuşmak için çok erken. Süper Lig, ikinci yarılarda başlıyor.

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