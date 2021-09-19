Anderson Talisca'dan Beşiktaş itirafı! "Dönmek istiyorum"
Beşiktaş'ta bir dönem forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca çarpıcı açıklamalarda bulundu. Talisca, "Benfica'da yaşadığım bir tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Rui Vitori'yla tartıştım ve ayrılmak durumunda kaldım. Kariyerimde en başarılı olduğum yer Beşiktaş oldu. Beşikaş'ta Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım." ifadelerini kullandı.
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı isimler arasına giren Brezilyalı yıldız heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.
Şimdilerde Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan Talisca, Beşiktaş'a geliş sürecini anlatırken "Benfica'da yaşadığım bir tartışmadan hemen sonra Beşiktaş'a biraz da aceleyle geldim. Rui Vitori'yla tartıştım ve ayrılmak durumunda kaldım. Kariyerimde en başarılı olduğum yer Beşiktaş oldu. Beşikaş'ta Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım." ifadelerini kullandı.
"GÜNÜN BİRİNDE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM"
Talisca günün birinde Beşiktaş'ta yeniden oynamak istediğini belirterek, "Orada çok mutluydum. Günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum." sözlerini kullandı.
27 yaşındaki oyuncu ayrıca Brezilya Milli Takımı'na seçildiği ancak kalıcı olamadığı için de üzgün olduğunu belirterek, "2018 kariyerimin dönüm noktalarından birisi oldu. Brezilya Milli Takımı'na çağırıldım. Orada sadece 1 kez şans verilmesini bekledim. Kendimi göstermeyi çok istedim ama o şans gelmedi ve o macera da kısa sürdü" diye konuştu.
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