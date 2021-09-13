13 Eylül 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Borussia Dortmund maçı mesaisi
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürdü. (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
İstasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, taktik çalışma sonrası yapılan kanat organizasyonu ve şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.
Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını yarın akşam idmanıyla tamamlayacak ve kampa girecek.
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