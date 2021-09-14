Son dakika Beşiktaş haberi: Borussia Dortmund cephesinden itiraf! "Bizi kazana koyacaklar"
Beşiktaş bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Siyah beyazlıların Devler Ligi serüveni Almanya'nın Borussia Dortmund maçı ile başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Dortmund cephesinden flaş bir açıklama geldi. Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, "Türk taraftarlar İstanbul’da bizi bir kazanın içine koymaya çalışacak” ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına yarın Dortmund karşısında çıkacak Beşiktaş'ın canını sakatlıklar sıkarken, Alman ekibi ise kendinden emin olmasına rağmen taraftar baskısından çekiniyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre; kulübün sportif direktörü Michael Zorc, "İstanbul'da sahadaki performansımızı göstermeliyiz. Bunu iyi bir düzenin içinde yapmalıyız" dedi. Zorc daha önce teknik direktör Marco Rose ve kaptan Marco Reus'un yaptığı gibi 4-3 kazanılmasına rağmen Leverkusen maçında yenen golleri eleştirdi. Zorc, Türkiye Süper Lig liderleri için neyin önemli olacağını belirterek, "Çok duygusal bir maç olacak. Türk taraftarlar İstanbul'da bizi bir kazanın içine koymaya çalışacak. Bundan eminiz. Evlerindeki karşılaşmalarda gösterdikleri büyük baskısı iyi biliyoruz. Ama her şeye rağmen elimizde Beşiktaş'a karşı hayatta kalmanın yolları da var" ifadelerini kullandı.
MAÇIN BİLETLERİ SATIŞTA
Beşiktaş'ın yarın akşam 19.45'te Vodafone Park'ta Dortmund ile oynayacağı maçın biletleri genel satışa sunuldu. Maçı gitmek isteyen taraftarların, aşı ve test durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerektiğinin altı ısrarla çizilirken; mücadelenin bilet fiyatlarının 175 TL ile 1600 TL arasında değiştiği belirtildi.
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