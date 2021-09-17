Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde koşu mesafeleri açısından tarihe geçen bir performans ortaya koydu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Siyah beyazlılar son sekiz sezonda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan / en çok mesafe kateden Türk takımı oldu. Dortmund'un yıldızları karşılaşma boyunca 120,1 km koşarken Sergen Yalçın'ın öğrencileri 114,7 km koştu. Sahada 12,5 km ile en çok koşan Dortmundlu Dahoud'u, 12 km ile Pjanic ve Josef takip etti. Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül'de Ajax'a konuk olacak.

"115 KM'NİN ÜSTÜNE ÇIKMALIYIZ"

Sergen Yalçın, çalışmada oyuncularına "Daha önce de dediğim gibi 115 km üstünde koşarsak Avrupa'daki rakipleri yakalama şansımız olur. Avrupa'nın en üst liginde koşmadan kazanılmaz. Daha iyi olmalıyız" dedi.

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