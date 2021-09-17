17 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Partizan'dan Adem Ljajic transferi hakkında açıklama geldi!

Partizan’dan Ljajic açıklaması! Transfer...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarafından kadro dışı bırakılan Adem Ljajic'in adı Partizan ile anılıyordu. 29 yaşındaki futbolcu için Sırp ekibinden transfer açıklaması geldi. İşte o detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Siyah-Beyazlı kulüp ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Sırp oyuncu Adem Ljajic için transfer söylentileri sürüyor. Son olarak Partizan'a transfer olacağı iddiları ortaya atılan 29 yaşındaki futbol ile ilgili olarak Sırp kulübünden açıklama geldi.

Partizan Sportif Direktörü Ivica Iliev, Adem Ljajic için çıkan söylentiler sonrasında yaptığı açıklamada "Adem Ljajic, Partizan ve Milli takım için büyük katkılar yapan olağanüstü bir oyuncu. Avrupa seviyesindeki bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Ljajic'in transferi gerçekçi değil." ifadelerini kullandı.

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