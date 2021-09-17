17 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta 75 milyon TL'lik kriz! Ljajic, Lens ve Douglas...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katmasına rağmen Ljajic, Lens ve Douglas gibi isimlerle yollarını ayıramadı. 3 futbolcunun siyah-beyazlılara maliyetinin ise 75 milyon TL'yi bulduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta 75 milyon TL’lik kriz! Ljajic, Lens ve Douglas...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta önemli transferler gerçekleştirildi. Ancak siyah-beyazlılarda henüz sözleşmeleri feshedilemeyen oyuncular mali açıdan da büyük problem yaratıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta 75 milyon TL’lik kriz! Ljajic, Lens ve Douglas...

Ajansspor'da yer alan habere göre Ahmet Nur Çebi yönetimi, yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Ljajic, Lens ve Douglas ile uzun görüşmelere rağmen sözleşme feshi yapamadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta 75 milyon TL’lik kriz! Ljajic, Lens ve Douglas...

HAFTADA 5 GÜN SADECE KOŞUYORLAR

3 futbolcu, hiçbir şey yapmayıp sadece haftada 5 gün sabahları çalışıyor. Ağırlıklı olarak koşular yapan 3 oyuncunun yıllık toplam maliyeti 75 milyon TL'yi buluyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta 75 milyon TL’lik kriz! Ljajic, Lens ve Douglas...

BEŞİKTAŞ'A SKOR KATKILARI NE OLDU?

İtalyan ekibi Torino'dan gelen Adem Ljajic, 2018-19 sezonunda 32 maçta 9 gol ve 11 asist üretti. 2019-20 sezonunda 29 maçta 7 gol 7 asistlik katkı yapan Sırp oyuncu, geçen sezon da tüm kulvarlarda 25 maça çıktı ve 2 gol atıp 3 de gol pası verdi. Ljajic'in kontratı 30 Haziran 2022'de bitecek. Oyuncuya Transfermarkt verilerine göre; 6 milyon euro değer biçiliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta 75 milyon TL’lik kriz! Ljajic, Lens ve Douglas...

LENS DE BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI

Fenerbahçe'deki performansıyla hafızalara kazınan Jeramain Lens 2018-19 sezonunda Beşiktaş'a gelmişti. Futbolcu, ilk sezonunda 37 maçta 5 gol 5 asist üretti. 2019-20 sezonunda 29 maçta 2 gol 4 asist üreten Lens, geçen sezon da Karagümrük'e kiralanmış ve orada 16 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Lens, Beşiktaş'ta ise geçen sezon 4 maçta 1 gol attı. Lens'in Beşiktaş ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar sözleşmesi var. Futbolcuya biçilen değer ise 600 bin euro civarında.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta 75 milyon TL’lik kriz! Ljajic, Lens ve Douglas...

DOUGLAS SORUNU

2018-19 sezonunda Sivasspor'da 32 maçta 3 gol 7 asistle öne çıkan futbolcu, Beşiktaş ile anlaşmıştı. Yaşadığı sakatlıklarla daha çok hatırlanan Brezilyalı sağ bek, 2019-20 sezonunda 7 maçta 454 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Futbolcunun adı bu yaz transfer döneminde Yeni Malatyaspor ile anılmış ve görüşmelerden herhangi bir olumlu sonuç çıkmamıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta 75 milyon TL’lik kriz! Ljajic, Lens ve Douglas...

Douglas'ın kontratı da tıpkı Ljajic ve Lens gibi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Daha önce Barcelona kadrosunda yer alan Douglas ise kariyerinde 40 kat değer kaybı yaşadı ve 4 milyon euro olan değeri artık 100 bin euro olarak belirtiliyor.

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