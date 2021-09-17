Douglas'ın kontratı da tıpkı Ljajic ve Lens gibi 30 Haziran 2022'de sona eriyor. Daha önce Barcelona kadrosunda yer alan Douglas ise kariyerinde 40 kat değer kaybı yaşadı ve 4 milyon euro olan değeri artık 100 bin euro olarak belirtiliyor.

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