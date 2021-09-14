Beşiktaş'ın 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Alman ekibi kadrosu belli oldu. İşte Borussia Dortmund'un kadrosunda yer alamayan o isimler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Alman ekibi kadrosunu açıkladı.

Buna göre Dortmund'da, 6 eksiğin olduğu belirtilirken, hücum bölgesinde önemli isimlerin olmadığı ifade edildi.

İşte Borussia Dortmund'un kadrosunda yer alamayan o isimler;

Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı, 15 Eylül Çarşamba akşamı saat 19.45'te başlayacak.

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