Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş - Dortmund maçını yorumladı
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibine Bellingham ve Haaland'ın golleriyle 2-1 yenilerek Avrupa'daki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Kara Kartal'ın tek golü uzatma dakikalarında Francisco Montero'dan gelirken; Fotomaç yazarları, Beşiktaş - Dortmund maçını dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
SİNAN VARDAR - TEŞEKKÜRLER
Beşiktaş yenildi ama öncelikle teşekkür ederek yazıma başlamak istiyorum. Güzel bir Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadık, her şey için teşekkürler çocuklar. Taraftar harikaydı. Muhteşem Beşiktaş taraftarını ne de çok özlemişiz.
Beşiktaş, Dortmund karşısında 60 dakika sahada sadece bir Türk oyuncuyla mücadele etti. Bence maçın yıldızı Ersin Destanoğlu'ydu. Son dakikaya kadar maça ortak eden isimdi. Batshuayi'nin maçın ilk dakikalarında vurduğu şut gol olsa, ikinci yarıda yine Batshuayi ve Atiba girdikleri pozisyonlarda biraz dikkatli olsalar Beşiktaş belki de sahadan puan ve 3 puanla ayrılacaktı ama olmadı, 'sağlık olsun' diyelim.
Türkiye'nin en iyi takımı tartışmasız Beşiktaş olduğuna göre dünkü yenilgiden ülke futbolu olarak almamız gereken dersler var. Dortmund gençlere yer veren Bundesliga'yı domine eden bir ekip. Dünyanın pahalı forvetlerinden Haaland 21 yaşında... Sonradan oyuna giren Moukoko henüz 17 yaşında...
Maçın hakemi Mateu Lahoz, Avrupa'nın en formda ismi olarak gösteriliyor ama dün takdir haklarının hemen hepsini Dortmund lehine kullanmasını kariyerine yakıştıramadım.
TURGAY DEMİR - YOL KAZASI!
Özlem giderdik. Çok özlemişiz, yarı yarıya da olsa tribünler önünde futbol izlemeyi, Beşiktaş taraftarının muhteşemliğini ve elbette Şampiyonlar Ligi'nin muhteşem müziğini… Beşiktaş beklediğimiz gibi başladı maça. Orta alanda iyi paslaşan Kartal önde baskı kurmak için de çaba harcadı.
Bu baskı sırasında üç pozisyon bulduk ancak değerlendiremedik. Bana göre o baskının daha iyi bir sonuç vermesini engelleyen sol kanatta Larin ve N'Sakala'nın etkisizliğiydi. Nitekim iki doğru pasla ilk golü de bu kanattan yedik. Beşiktaş'ın iyi oynadığı bölümü soğukkanlı bir duruşla bekleyerek geçiren Dortmund golü bulunca orta alanda daha etkili olmaya başladı.
Atiba'nın yorulmasının da bunda payı vardı elbette. Ersin'in yediği gole bir şey demem ama maç 0-1 durumdayken kalan 30 saniyede oyunu hızlı başlatması tecrübesizlik. Takım o sırada zaten kötü oynuyor ve ilk yarı bitmek üzere, bitir kardeşim; başlatma.
Beşiktaş'ın dün geceki şanssızlığı Pjanic'in muhteşem soluyla kaleyi yoklayabileceği çok fazla pozisyon bulamamamasıydı. Ancak Batshuayi'ye attığı bir pas var ki, Belçikalı Yaradan'a sığınıp gelişine yapıştırsa tarihe geçerdi… Sonuç olarak kötü Kartal mağlubiyetle başlamasına rağmen oyun olarak iyi sinyaller verdi… Bu takım grupta yeteri kadar galibiyet alacak güce sahip. Bunu yol kazası sayıyorum.
REHA KAPSAL - DERS GİBİ YENİLGİ
Şampiyonlar Ligi güçlü ve farklı bir organizasyon. Dortmund gibi yüksek tempolara çıkan oyun kalitesi ve ezberi iyi bir takımla oynamak da kolay değil. Beşiktaş, Sergen Yalçın'la beraber ülkemizde olumlu ve farklı oynayan bir takım. Çıkan ilk 11'de de Ersin haricinde tamamında yabancı oyuncu tercihi oldu Sergen Yalçın'ın. Tabii ki bu tercih içinde bu tempolara çıkabilecek, o ritmi sahaya yansıtabilecek eldeki kadrodan çok oyuncu olmamasına rağmen iyi bir başlangıç yaparak ilk 15 dakikada Batshuayi'yle iki tane gol pozisyonuna girdi.
Bundan sonraki oyun temposunda hem ilk devre vites yükselten Dortmund, iki tane gol bulduğu gibi oyunun temposunda hem ilk yarı hem de ikinci yarı skoru aldıktan sonra yeri geldiğinde tempoyu yükseltip yeri geldiğinde de düşürüp, saha içinde topa sahipken de aktif dinlenmeyi çok doğru yaptı.
Batshuayi, ikinci yarı net bir pozisyon kaçırdı. Onun alınmasındaki en önemli sebeplerden biri; Şampiyonlar Ligi'nde hücum bölgesinde problemi çözüp, gol yapmasıydı. Aynı şekilde Pjanic; rakip ceza sahasına yakın bölgelerden de uzak oynayıp daha derinlemesine bir orta saha gibi Josef'le oynaması, Beşiktaş'ın üretkenliğini etkilediği gibi Dortmund'un yaptığı bölgesel baskılardan da çıkamadığından hücuma ne topla ne de topsuz destek verebildi.
Futbolda birçok temel prensip varsa saha içinde, Dortmund'un yaptığı çok basit ama saha içindeki oyunda fark yaratan, top rakipteyken boşlukları kapattı, top ayağındayken boşluklar yaratıp oraya oynadı. Tabii Pjanic'in özellikle anahtar oyuncu olarak, bu kadar Dortmund kalesinden uzak oynadığı zaman oradaki pas opsiyonları ve üretkenliği de Beşiktaş'ın azaldı.
Pjanic'in duran topta gösterdiği farkını, hareketli oyunda Beşiktaş'ın saha içindeki hücum gücünün daha iyi olması için daha fazla rakip yarı alanda oynaması gerek. Dortmund sürü halinde hem savunma hem hücum yaptı. Ön alan baskısı ve hatlar arasında çok iyi baskı götürüp aynı şekilde de sahanın her yerinde de hücumda da 2'ye 1, 3'e 2, 4'e 3 gibi bir fazla oyuncuyla hücum etti.
Böyle maçlar bir takımın kendi gücünü ve seviyesini görmesi açısından çok önemlidir. Oyuncular için de Sergen hoca için de müthiş bir tecrübedir. Beşiktaş takımı tabii ki böyle marketing değeri yüksek bir takımla karşılaşınca bir puan alsa bile çok önemliydi. "Ama yenildiğinde de saha içinde mutlaka dersler de çıkarmalı." En büyük kazancı da bu olmalı, geriye kalan gruptaki oynayacağı 5 maçı için. Çünkü saha içinde güçlü ve sağlam bir organizasyonu olan, üst seviyede bir takıma karşı oynadılar.
Beşiktaş da saha içinde demek ki Şampiyonlar Ligi organizasyonu mutlaka daha üst seviyelere çıkarması gerekir bu rakiplerle gruptaki yarışması için. Böyle mağlubiyetlerin geri bildirimini doğru aldığınız zaman kaybederken de çok şey kazanırsınız. Beşiktaş mağlup oldu ama saha içinde mutlaka öğreneceği çok şeyi de cebine koyduğunu düşünüyorum.
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