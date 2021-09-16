Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş - Dortmund maçını yorumladı

Böyle maçlar bir takımın kendi gücünü ve seviyesini görmesi açısından çok önemlidir. Oyuncular için de Sergen hoca için de müthiş bir tecrübedir. Beşiktaş takımı tabii ki böyle marketing değeri yüksek bir takımla karşılaşınca bir puan alsa bile çok önemliydi. "Ama yenildiğinde de saha içinde mutlaka dersler de çıkarmalı." En büyük kazancı da bu olmalı, geriye kalan gruptaki oynayacağı 5 maçı için. Çünkü saha içinde güçlü ve sağlam bir organizasyonu olan, üst seviyede bir takıma karşı oynadılar.