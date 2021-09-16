16 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 1282 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde!

Kartal 1282 gün sonra Devler Ligi’nde
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

Beşiktaş'ın Dortmund ile oynadığı karşılaşmayla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 1282 gün sonra taraftarın önüne çıktı. Siyah-beyazlılar son olarak Bayern Münih ile karşı karşıya gelmişti. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş taraftarları, Şampiyonlar Ligi'ni açtı. Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada TFF'nin aldığı "yüzde 50 seyirci alımı" kararı nedeniyle tribünlerin yarısına bilet satışı yapıldı. Fotomaç'ın haberine göre siyah- beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan biletleri maç başlamadan tüketti. 41 bin 903 kapasiteli stadyumun 20 binlik bölümü doldu. Kale arkalarındaki taraftarlar maç öncesi sosyal medyadan örgütlenerek sadece siyah rengi kıyafetler giydi.

EN SON MÜNİH'Tİ

Kara Kartal, Vodafone Park'ta 1282 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçında ev sahipliği yaptı. Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde en son 14 Mart 2018 tarihinde yine bir Alman takımı olan Bayern Münih'i konuk etmişti. Alman ekibi o karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanmıştı. Beşiktaş geçen sezon da Devler Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile karşı karşıya gelmişti. Ancak tur salgın nedeniyle tek maç üstünden oynanmıştı. Beşiktaş maçı 3-1 kaybetmişti.
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