Son dakika spor haberi: Bellingham Beşiktaş - Dortmund maçında Mbappe'nin rekorunu kırdı
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa'daki ilk maçına Alman ekibi Borussia Dortmund karşısında çıktı. Siyah-beyazlılar, rakibine 2-1'lik skorla mağlup olurken, Alman ekibinde maça damga vuran isim Jude Bellingham oldu. İngiliz futbolcu, yaptığı 1 gol, 1 asistle oynarken; PSG forması giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe'nin rekorunu kırdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ın serüveni başladı. Siyah-beyazlılar ilk sınavına Borussia Dortmund karşısında çıktı.
Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi Alman temsilcisi Borussia Dortmund 2-1 kazandı.
Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bellingham ve 45+3. dakikada Haaland kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 90+4. dakikada Montero'dan geldi.
OPTA verilerine göre Bellingham, siyah-beyazlılar karşısında kaydettiği golle Kylian Mbappe'yi (18 yaş 85 gün) geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu (18 yaş 78 gün).
Bellingham, bir önceki golünü ise geçtiğimiz sezonda Manchester City ile oynanan çeyrek final maçında atmıştı.
Birmingham altyapısında yetişen 2003 doğumlu Bellingham, 2020 yazında 23 milyon euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.
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