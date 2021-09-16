Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı Avrupa'da gündem oldu! İşte atılan manşetler
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup olurken; Avrupa basını Beşiktaş - Dortmund maçını manşetlere taşıdı. İşte yazılanlar... (BJK spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'la İstanbul'da karşılaşan temsilcimiz Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Avrupa basını, bu karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. İşte öne çıkanlar...
FOOT MERCATO (FRANSA)
Foot Mercato, mücadelede Dortmund'un ilk golünü kaydeden İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın (18 yaş 78 gün), daha önce Kylian Mbappe'ye (18 yaş 85 gün) ait olan "Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu" rekorunu kırmasını öne çıkardı. Bellingham, bir önceki Devler Ligi maçında, geçtiğimiz sezon Manchester City ağlarını da sarsmıştı.
WALFOOT (BELÇİKA)
Belçika basınından Walfoot ise Belçikalı futbolcu Meunier'in yaptığı asiste vurgu yaparak, Dortmund'un ilk 15 dakikada Beşiktaş karşısında oldukça zorlandığının altını çizdi. Site, "Borussia korkuttu ama Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı başardı" başlığını attı.
BBC SPORT (İNGİLTERE)
İngiliz basınından BBC, Dortmund forması giyen Bellingham'ı öne çıkararak, genç İngiliz futbolcunun performansına ilişkin, "Jude Bellingham bir gol ve bir asistle parladı" başlığına yer verdi.
MIRROR (İNGİLTERE)
İngiliz oyuncu Bellingham'ı öne çıkaran Mirror maç haberini okuyucularına, "Jude Bellingham neden farklı bir oyuncu olduğunu 25 dakikalık Şampiyonlar Ligi ustalığı ile gösterdi" başlığı ile duyurdu.
AS (İSPANYA)
İspanyol basınının ünlü spor gazetelerinden AS, Beşiktaş'ın Dortmund'a 2-1 yenildiği maçla ilgili, "Bellingham ve Haaland, Dortmund'un zaferinde parladı" başlığını kullandı.
MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA)
İspanyol basınından bir diğer gazete Mundo Deportivo ise Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın maçta kaçırdığı bir pozisyona atıfta bulunarak, "Haaland'ın insan olduğu kanıtlandı" başlığını attı.
SPORTSCHAU (ALMANYA)
Alman basınından Sportschau, "Dortmund, Beşiktaş'ı domine etti" başlığı ile maç haberini okuyucularına duyururken Alman ekibinin mutsuzluk yaşadığı tek konunun final aşaması olduğu ifade edildi.
BILD (ALMANYA)
Almanların ünlü gazetesi Bild ise maç haberini, Haaland ve Bellingham'ın sevinç fotoğrafını paylaşarak "Dortmund, gollerini kutladı" başlığı ile duyurdu.
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