16 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı Avrupa'da gündem oldu! İşte atılan manşetler

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, rakibine 2-1 mağlup olurken; Avrupa basını Beşiktaş - Dortmund maçını manşetlere taşıdı. İşte yazılanlar... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı Avrupa’da gündem oldu! İşte atılan manşetler
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.09.2021

Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'la İstanbul'da karşılaşan temsilcimiz Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Avrupa basını, bu karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. İşte öne çıkanlar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı Avrupa’da gündem oldu! İşte atılan manşetler

FOOT MERCATO (FRANSA)

Foot Mercato, mücadelede Dortmund'un ilk golünü kaydeden İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın (18 yaş 78 gün), daha önce Kylian Mbappe'ye (18 yaş 85 gün) ait olan "Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu" rekorunu kırmasını öne çıkardı. Bellingham, bir önceki Devler Ligi maçında, geçtiğimiz sezon Manchester City ağlarını da sarsmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı Avrupa’da gündem oldu! İşte atılan manşetler

SO FOOT (FRANSA)

Fransız basınından So Foot, Dortmund'un Norveçli golcüsünü ön plana çıkardığı haberinde, "Dortmund ve Haaland, Beşiktaş karşısında iyi başladı" başlığını kullandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı Avrupa’da gündem oldu! İşte atılan manşetler

WALFOOT (BELÇİKA)

Belçika basınından Walfoot ise Belçikalı futbolcu Meunier'in yaptığı asiste vurgu yaparak, Dortmund'un ilk 15 dakikada Beşiktaş karşısında oldukça zorlandığının altını çizdi. Site, "Borussia korkuttu ama Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı başardı" başlığını attı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı Avrupa’da gündem oldu! İşte atılan manşetler

BBC SPORT (İNGİLTERE)

İngiliz basınından BBC, Dortmund forması giyen Bellingham'ı öne çıkararak, genç İngiliz futbolcunun performansına ilişkin, "Jude Bellingham bir gol ve bir asistle parladı" başlığına yer verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı Avrupa’da gündem oldu! İşte atılan manşetler

MIRROR (İNGİLTERE)

İngiliz oyuncu Bellingham'ı öne çıkaran Mirror maç haberini okuyucularına, "Jude Bellingham neden farklı bir oyuncu olduğunu 25 dakikalık Şampiyonlar Ligi ustalığı ile gösterdi" başlığı ile duyurdu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı Avrupa’da gündem oldu! İşte atılan manşetler

AS (İSPANYA)

İspanyol basınının ünlü spor gazetelerinden AS, Beşiktaş'ın Dortmund'a 2-1 yenildiği maçla ilgili, "Bellingham ve Haaland, Dortmund'un zaferinde parladı" başlığını kullandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı Avrupa’da gündem oldu! İşte atılan manşetler

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA)

İspanyol basınından bir diğer gazete Mundo Deportivo ise Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın maçta kaçırdığı bir pozisyona atıfta bulunarak, "Haaland'ın insan olduğu kanıtlandı" başlığını attı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı Avrupa’da gündem oldu! İşte atılan manşetler

SPORTSCHAU (ALMANYA)

Alman basınından Sportschau, "Dortmund, Beşiktaş'ı domine etti" başlığı ile maç haberini okuyucularına duyururken Alman ekibinin mutsuzluk yaşadığı tek konunun final aşaması olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı Avrupa’da gündem oldu! İşte atılan manşetler

BILD (ALMANYA)

Almanların ünlü gazetesi Bild ise maç haberini, Haaland ve Bellingham'ın sevinç fotoğrafını paylaşarak "Dortmund, gollerini kutladı" başlığı ile duyurdu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Haaland’dan müthiş istatistik Haaland'dan müthiş istatistik
Bellingham Mbappe’nin rekorunu kırdı Bellingham Mbappe'nin rekorunu kırdı
Maç sonu dikkat çeken sözler! Beşiktaş’ın en büyük şanssızlığı... Maç sonu dikkat çeken sözler! "Beşiktaş'ın en büyük şanssızlığı..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör