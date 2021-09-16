Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Dortmund maçı Avrupa’da gündem oldu! İşte atılan manşetler

FOOT MERCATO (FRANSA)

Foot Mercato, mücadelede Dortmund'un ilk golünü kaydeden İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın (18 yaş 78 gün), daha önce Kylian Mbappe'ye (18 yaş 85 gün) ait olan "Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu" rekorunu kırmasını öne çıkardı. Bellingham, bir önceki Devler Ligi maçında, geçtiğimiz sezon Manchester City ağlarını da sarsmıştı.