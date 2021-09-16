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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Erling Haaland'dan müthiş istatistik

Haaland’dan müthiş istatistik
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.09.2021

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Borussia Dortmund'da Norveçli golcü Erling Haaland, siyah-beyazlı takıma attığı golle Devler Ligi'ndeki 17. maçında 21. golünü kaydetti. (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'a konuk olan ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Borussia Dortmund'da yıldız futbolcu Erling Haaland, Devler Ligi'ndeki 17. maçına çıktı.

Takımının 2. golünü kaydeden Norveçli yıldız, Devler Ligi'ndeki 17. maçında 21. golünü attı. Şampiyonlar Ligi'nde 10 farklı takıma karşı mücadele eden Haaland, 9 ekibe gol atmayı başardı. Yıldız oyuncu sadece Manchester City müsabakasında suskun kaldı.

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