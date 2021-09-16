16 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Avrupa kabusu! Son 10 karşılaşmada...

Kartal’ın Avrupa kabusu! Son 10 karşılaşmada...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.09.2021

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk maçında Dortmund'a 2-1 mağlup olmasının ardından flaş bir istatistik ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından Avrupa'da oynadığı 10 karşılaşmada 9. mağlubiyetini elde etti. (BJK spor haberleri)

Şampiyonlar Ligi'ne Borussia Dortmund yenilgisiyle başlayan Beşiktaş, Avrupa'da son dönemde elde ettiği kötü sonuçlara son veremedi. Takvim'in haberine göre siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund maçıyla birlikte son 10 Avrupa maçınının 9'undan mağlubiyetle ayrılmış oldu.Kartal bu 10 maçlık periyotta son galibiyetini 28 Aralık 2019'da UEFA Avrupa Ligi'nde Bratislava'ya karşı almıştı. Beşiktaş'ın Avrupa'daki kötü performansı hayal kırıklığı yarattı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal 1282 gün sonra Devler Ligi’nde Kartal 1282 gün sonra Devler Ligi'nde
Beşiktaş Devler Ligi’ne mağlubiyetle başladı! Beşiktaş Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı!
Sergen Yalçın’dan Stefan Kuntz sözleri! Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz sözleri!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör