15 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Borussia Dortmund maçında penaltı itirazları!
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Borussia Dortmund'u konuk etti. Siyah beyazlılar, maçın 82. dakikasında hakem Antonio Mateu Lahoz'a penaltı itirazlarında bulundu. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı. Devler Ligi'nde bu sezon ülkemizi Beşiktaş temsil ediyor. Siyah beyazlıların Avrupa macerası Borussia Dortmund maçı ile başladı. Vodafone Park'ta oynanan maçın 82. dakikasında Kartal, penaltı bekledi. Ceza sahası içinde Kenan Karaman'ın yaptığı vuruşta top Akanji'den geri geldi. Beşiktaşlı futbolcular hakem Antonio Mateu Lahoz'a itirazlarda bulundu. İspanyol hakem ise devam kararı verdi.
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