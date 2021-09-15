15 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Borussia Dortmund maçında penaltı itirazları!

Kara Kartal penaltı bekledi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 15.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde Borussia Dortmund'u konuk etti. Siyah beyazlılar, maçın 82. dakikasında hakem Antonio Mateu Lahoz'a penaltı itirazlarında bulundu. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı. Devler Ligi'nde bu sezon ülkemizi Beşiktaş temsil ediyor. Siyah beyazlıların Avrupa macerası Borussia Dortmund maçı ile başladı. Vodafone Park'ta oynanan maçın 82. dakikasında Kartal, penaltı bekledi. Ceza sahası içinde Kenan Karaman'ın yaptığı vuruşta top Akanji'den geri geldi. Beşiktaşlı futbolcular hakem Antonio Mateu Lahoz'a itirazlarda bulundu. İspanyol hakem ise devam kararı verdi.

Beşiktaş Dortmund maçında taraftar devre arasında takımına destek oldu

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