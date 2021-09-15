Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Can Bozdoğan, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alman basınına konuşan genç oyuncu, "Gelecek sezon burada olup olmayacağımı söylemek için erken. Şu anda yüzde 100 Beşiktaş'tayım. Ne olacağını sonunda göreceğiz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Can Bozdoğan, Alman basınına Türkiye'deki ilk günleri ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte 20 yaşındaki futbolcunun sözleri...

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"İlk maçımda atmosfer harikaydı, inanılmaz gürültülüydü ki corona nedeniyle tam kapasite bile değildi. Tam kapasite olduğunda nasıl olacağını hayal edemiyorum."

"Maalesef Alex sakatlandı, onun için dua ediyorum. Futbolda her şey çok hızlı değişiyor. Ben oynamaya hazırım."

"Şampiyonlar Ligi marşı çaldığında, kalbim küt küt atıyor. Daha önce sadece PlayStation ya da TV'den duymuştum. Şampiyonlar Ligi benim hayalim."

"Schalke'den kaçmadım, sadece artık oynama şansım olmadığını gördüm. Artık yeni bir havaya ihtiyacım vardı, zor bir sezondan sonra yeni bir başlangıç gerekliydi."

"Beşiktaş büyük bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Daha fazlasını istemem mümkün değildi. Konuştuk, görüşmelerimiz iyi geçti ve istendiğimi hissettim. Burası kritikti. Ayrıca Pjanic, Vida, Teixeira ya da Batshuayi gibi oyunculardan bir şeyler öğrenme şansı yakaladım."

"Gelecek sezon burada olup olmayacağımı söylemek için erken. Şu anda yüzde 100 Beşiktaş'tayım. Ne olacağını sonunda göreceğiz."

"Messi benim için harika bir futbolcu, kesinlikle 1 numara. Onu bu kadar uzun yıllar sonrasında PSG'de görmek ilginç oldu. Bir anda gerçekleşti, büyük bir şoktu. PSG'yi Messi ile birlikte görmeyi iple çekiyorum."

"Ben kendimi 8 numara olarak görüyorum, 10 numara da oynayabilirim. Drippling yapmayı seviyorum, bazen uzaktan şut da atarım. Aynı zamanda pres de yapıyorum. Sadece kendini düşünen bir oyuncu değilim."

"Küçükken Türkiye'de bir kulüp tutmuyordum. Köln'de 11 yıl oynadım, o yüzden Köln diyebilirim. Babamın da tuttuğu bir kulüp yoktu. Şu anda tabii ki Beşiktaş'ı tutuyorum."

"Dortmund'da en çok Erling Haaland beni etkiliyor. Benden 1 yaş büyük ve tüm özellikleriyle dünya çapında bir futbolcu."

"Türkiye ya da Almanya arasında henüz bir karar vermedim. Ben açıkçası Almanya'dan yanayım, tüm alt yaş kategorilerinde Almanya'da oynadım."

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ