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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Georges N'Koudou Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı!

Beşiktaş’ta Dortmund maçı öncesi şok sakatlık!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 15.09.2021

Beşiktaş'ta, Borussia Dortmund maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılarda, N'Koudou, Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edememişti. Dortmunda maçı kadrosunda yer alan Fransız oyuncu, ağrılarının sürmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta N'Koudou, Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarnın sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.

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