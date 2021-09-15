Kartal Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor! İşte Beşiktaş - Dortmund maçının muhtemel 11'leri
Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nin ilk haftasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Kara Kartal, taraftarı önünde rakibini mağlup ederek Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 3 puanla giriş yapmak istiyor. Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Domagoj Vida ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı için geri sayım başlarken, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının muhtemel 11'leri... (BJK spor haberi)
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk karşılaşmasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı olarak ekranlara gelecek. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen; 3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş; Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 mücadelede 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
3 YILDIZ OYNAMIYOR
Bugünkü karşılaşmada gözler Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak. Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyerek Batshuayi'ye asist yapan Pjanic, siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor. Bu arada sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü Dortmund karşılaşmasında forma giyemeyecek.
İLKİ YAŞAYACAKLAR
Dortmund maçı teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek. Ersin, Rosier, Rıdvan, Welinton, Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.
TARİHE GEÇTİLER
Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah- beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.
DORTMUND'DA 6 EKSİK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Marco Rose yönetimindeki Alman ekibinin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer yer almadı.
BEŞİKTAŞ-DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
B. Dortmund: Kobel, Akanji, Passlack, Schulz, Meunier, Dahoud, Reus, Jude, Witsel, Malen, Haaland
3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyahbeyazlı ekip, 2002-03 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
MAÇ BAŞINA 17 ŞUT ATIYORLAR
Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Dortmund'un istatistikleri dikkat çekiyor. Alman temsilcisi yüzde 63.4'le Bundesliga'nın en fazla topa sahip olan ekibi olurken, yüzde 85.7'yle Bundesliga'nın en yüksek pas isabet yüzdesi olan da takımı aynı zamanda. Bayern Münih'le beraber 13'er golle Bundesliga'nın en çok gol atan ve maç başına 9.5'la kalesinde en az şut gören takımı olan Dortmund; maç başına rakip kaleye tam 17.3 şut atıyor.
Beşiktaş, Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 45. mücadelesini yapacak. Bu organizasyonda 8. kez mücadele edecek Kara Kartal, 44 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik, 22 de yenilgi aldı. Devler Ligi'nde rakip filelere 43 gol bırakan Beşiktaş, kalesinde ise 83 gol gördü.
Kartal bugün Avrupa kupalarındaki 225. maçına çıkacak. Siyah- beyazlı ekip, geride kalan 224 maçta 84 kez rakibine üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Rakip fileleri 296 kez havalandıran siyahbeyazlılar, kalesinde 327 gol gördü.
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