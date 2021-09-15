15 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Dortmund maçının ardından Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz sözleri

Sergen Yalçın’dan Stefan Kuntz sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 15.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz hakkında gelen soruya da yanıt verdi. Deneyimli teknik adam, "Stefan Kuntz hayırlı olsun. Benim yorumlayabileceğim bir konu değil. Biz ligdeki hocalar olarak ona yardımcı olmaya çalışırız." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'u ağırladı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz hakkında gelen soruya da yanıt verdi.

Deneyimli teknik adam, "Stefan Kuntz hayırlı olsun. Benim yorumlayabileceğim bir konu değil. Biz ligdeki hocalar olarak ona yardımcı olmaya çalışırız. Biz lig çalışanları olarak yardım istenirse elimizden geleni yaparız." şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz sözleri!

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