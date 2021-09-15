Beşiktaş Dortmund maçının ardından Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'u ağırladı ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın anlaşmaya vardığı Stefan Kuntz hakkında gelen soruya da yanıt verdi.

Deneyimli teknik adam, "Stefan Kuntz hayırlı olsun. Benim yorumlayabileceğim bir konu değil. Biz ligdeki hocalar olarak ona yardımcı olmaya çalışırız. Biz lig çalışanları olarak yardım istenirse elimizden geleni yaparız." şeklinde konuştu.

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