Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer başarısı Avrupa'ya örnek oldu! Pjanic, Teixeira ve Batshuayi...
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, yaz transfer dönemini de oldukça verimli geçirdi. Dar bir kadroyla başarıya ulaşan Sergen Yalçın'a önemli transferler yapan yönetim, Pjanic, Alex Teixeira ve Batshuayi gibi yıldız isimleri takıma dahil edildi. Kara Kartal'ın transferdeki bu başarısı Avrupa'ya örnek oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona düşük maliyetli olmasına rağmen büyük ses getiren yıldız transferleri ile sadece Türkiye'nin değil Avrupa kulüplerini de şaşkına çevirdi. Son şampiyon Beşiktaş, oluşturduğu kadro ile de herkesi kendine hayran bıraktı. Fotomaç'ın haberine göre; yerli ve yabancı nokta atışı transferlerle kadrosuna 12 isim katan Beşiktaş yönetimi; Pjanic, Teixeira ve Batshuayi gibi yıldızları da oldukça düşük maliyetle takıma kazandırıp herkesin hayranlığını kazandı.
KRİTİK HAMLELER YAPTI
Yönetim geçen sezon performansları ile takımı zafere götüren Ghezzal ile Rosier için ilk hamlelerini yaparak iki oyuncuyu kimseye bırakmadı. Ayrıca 22 yaşındaki Montero transferi ile de savunmada alternatif yarattı. A Milli Takım'ın file bekçisi Mert, sol beki Umut ve forveti Kenan'ın yanı sıra Alanyaspor ile ligin en iyilerinden Salih Uçan'ı da bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Schalke'den 20 yaşındaki Can Bozdoğan ise geleceğe yönelik hamle oldu.
MALİYET 7.3 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın 12 kişilik yaz dönemi transfer operasyonunun bonservis ve kiralama maliyeti toplamı 7 milyon 350 bin euro oldu. Pjanic ve Alex'i bedavaya transfer eden Beşiktaş, Batshuayi için ise sadece 150 bin euro ödeyerek inanılmazı başardı. Tüm bu oyuncuların maliyeti ise 16.8 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı ve yayın geliri olarak yaklaşık 30 milyon euro kasasına koyacak olan siyahbeyazlılar, elde edeceği sonuçlarla bu rakamı yukarı çekebilecek.
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