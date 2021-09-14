Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın kafilesi belli oldu! 3 yıldız kadroda yer almadı

Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Taraftarımızın zevk aldığı heyecanlı bir oyun izlettirmeye çalışacağız. Mücadele eden, koşan, savaşan, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım göreceğinizi söyleyebilirim. İlk 11'de, kaleci hariç oynayan oyuncularımızın tamamı yabancı olacak gibi gözüküyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)