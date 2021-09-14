Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın kafilesi belli oldu! 3 yıldız kadroda yer almadı
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Dev mücadele öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Alex Teixeira, Vida ve Umut Meraş kafilede yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak.
Dev karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Kara Kartal'da sakatlıkları devam eden Alex Teixeira, Vida ve Umut Meraş kadroda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef De Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabricio N'Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman.
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