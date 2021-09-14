Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Taraftarımızın zevk aldığı heyecanlı bir oyun izlettirmeye çalışacağız. Mücadele eden, koşan, savaşan, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım göreceğinizi söyleyebilirim. İlk 11'de, kaleci hariç oynayan oyuncularımızın tamamı yabancı olacak gibi gözüküyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

İŞTE O SÖZLER:

"Hedefimiz gruptan çıkmak. Zor bir organizasyonun içindeyiz. Takım olarak iyi bir uyum içerisinde olduğumuzu ve böyle bir organizasyonda mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Ümidimiz var, heyecanlıyız. Umarım skorlar istediğimiz, umduğumuz gibi olur."

"Böyle bir organizasyonda kupa kazanmak çok zor. Gerçekçi olmak lazım. Takım bütçelerine bakınca bunu görüyoruz. Gruptaki bütçesi en düşük takım biziz."

"Ancak bütçe de elbette bir yere kadar, sahadaki arzu, teknik taktik disiplini sağlarsanız başarı elde edersiniz. Rakibe göre oyun planları, oyuncu seçimleri değişebilir ancak biz elimizden geldiğince kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Oyunun nasıl gelişeceği, tempoyu kestirmek biraz zor."

"ALEX'İN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL"

"Alex'in sakatlığı çok uzun sürmez ama Vida'nın sürebilir. Umut da yakında döner, onlar dışında sakatlarımız yok."

"G.SARAY VE F.BAHÇE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. İnşallah İstanbul'un üç büyük camiası bu sene ülkeye puan kazandırmak için elinden geleni yapacak."

"Tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Biz ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar ülkemiz için çok önemli olacak."

"ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPAN BİR TAKIM OLACAK"

"Taraftarımızın zevk aldığı heyecanlı bir oyun izlettirmeye çalışacağız. Mücadele eden, koşan, savaşan, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir takım göreceğinizi söyleyebilirim."

"115 km ve üstü koşu mesafesini zorlamamız gerekiyor. Burada başarılı olmak için Süper Lig'de sergilenen performansın çok üzerine çıkmamız gerekiyor."

"Savunmada Vida olmayacak ama onun yerine oynayacak oyuncularımız var, geniş bir kadromuz var, bu sene iyi bir kadro kurduk, Oynamayanların yerine oynayacak oyuncularımız hazır, herhangi bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum."

"Kazanmak istiyoruz, koruma amaçlı oynamayacağız, bu maçta da, öbür maçlarda da. Bu ne kadar geçerli olur, onu göreceğiz."

"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

"Hedefimiz tabii ki gruptan çıkmak, bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz ama yapamayabiliriz de. Çok net hedefler koymak istemiyorum, bu organizasyon çok zor bir organizasyon, oynayacağımız takımlar da ülkelerinin en iyi takımları."

"Çok yüksek hedefler koymamak gerekiyor. Sonra büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Önce bir sahaya çıkalım seviyemizi görelim. Kimlerle, nasıl, nereye kadar oynayabiliyoruz, bunları bir görelim. Süper Lig'de oynadığımız futbol, Şampiyonlar Ligi'ne yetmez."

"Her takımın problemi, eksiği var. Konuşması güzel ama oyun böyle olmuyor. Eksiklerden faydalanmak o kadar basit değil. Elbette bizim de planlarımız var. Fakat oyun içinde beklemediğin şeyler olabiliyor."

"KALECİ HARİÇ YABANCI OYUNCULAR OLACAK"

Yarın, kaleci hariç oynayan oyuncularımızın tamamı yabancı olacak gibi gözüküyor.

"Seneye dört Türk oyuncuyla oynayacaksak, ona göre planlama yapıyoruz. Sonra beşle yapıyorsak, ona göre planlama yapılır. Herkes bu kurallara göre plan yapıyor. Yoksa bizim bir eleştirimiz yok."

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