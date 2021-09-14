Son dakika spor haberi: Usta yazardan Dortmund maçı öncesi dikkat çeken yorum! "Beşiktaş'ın en büyük avantajı..."
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, 15 Eylül Çarşamba günü Vodafone Park'ta Alman ekibini konuk edecek. Usta yazar Turgay Demir, zorlu mücadele öncesi Kartal'ın en büyük avantajını açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Dortmund bir yandan üst düzey yarışmacı takımı kimliğini korurken, diğer yandan ciddi bir yetenek avcısı konumunda.
Henüz tam parlamamış yıldız adaylarını bulup, yarışmacı kimliğinden taviz vermeden onları oynatarak dünya futboluna kazandıran ve de yarışırken kasasını da dolduran çok ilginç bir kulüp.
Dembele, Jadon Sancho, Matts Hummels, Shinji Kagawa, İlkay Gündoğan, Aubameyang, Lewandowski, Haaland… Bunlar Dortmund'un başarılı transfer öykülerinden sadece bazıları.
Almanya'nın iki numarası Dortmund, yaklaşık 20 yıl önce iflas etme noktasına geldikten sonra yeniden yapılandı ve bugün artık her açıdan çok daha güçlü bir kulüp konumundalar.
İki kez final oynayıp bir kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götüren, bir kez Kupa Galipleri şampiyonluğu yaşayan, sekiz Bundesliga şampiyonluğuna imza atan, beş kez Almanya Kupa, altı kez de Almanya Süper Kupa şampiyonu olan sarı-siyahlılar gerçekten zorlu bir rakip.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne böyle bir rakiple kendi evinde başlaması bir anlamda avantaj.
Yeni transferleriyle güçlenen, Batshuayi ve Pjanic'le sınıf atlayan Kartal böylelikle kendi gücünü test etme şansı bulacak.
Lige baktığımızda her hafta daha uyumlu, daha etkili ve oyununu sürekli geliştiren bir Beşiktaş izliyoruz.
Üstelik yabancı sınırı nedeniyle Sergen Yalçın tam olarak kafasındaki on biri sahaya çıkarma şansı bulamıyor. Buna rağmen Kara Kartal'ın takım gücü gerçekten üst düzey. Alex Teixeira sakatlanmasa, Dortmund karşısında Sergen Yalçın'ın rüya ön birini izleme şansı bulacaktık.
Şimdi bir eksikle sahaya yansıyacak, hocanın ideal 11'i..
Dortmunt'ın orta sahası ve Hazardlı, Haalandlı ön tarafı gerçekten çok etkili.
Orta saha oyuncuları da hücuma destek vermek konusunda çok rahatlar.
Kuzey almanya temsilcisinin takım savunması ise o kadar güçlü değil. Bana göre Beşiktaş'ın en büyük avantajı da bu olacak.
Eğer Beşiktaş tedbirlerini iyi alıp Dortmund orta sahasını üzerine çekebilirse, Batshuayi'nin rakip savunma arkasına sarkıp pozisyonlar bulması işten bile olmaz.
Bekleyen, on kişiyle kapanan ve rakibi üzerine davet eden bir Beşiktaş değil kastım… Kendi sahasında akıllı paslaşmalar yaparak Dortmund orta sahasını boşa koşturan ve dengesini bozduktan sonra uzun toplarla savunma arkasına sarkacak bir Beşiktaş' izlemeliyiz diyorum.
Sergen Yalçın ve yüksek kaliteli kadrosuna güvenim tam.
Yarın, bu zorlu görevi başarabiliriz.
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