İki kez final oynayıp bir kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götüren, bir kez Kupa Galipleri şampiyonluğu yaşayan, sekiz Bundesliga şampiyonluğuna imza atan, beş kez Almanya Kupa, altı kez de Almanya Süper Kupa şampiyonu olan sarı-siyahlılar gerçekten zorlu bir rakip.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne böyle bir rakiple kendi evinde başlaması bir anlamda avantaj.

Yeni transferleriyle güçlenen, Batshuayi ve Pjanic'le sınıf atlayan Kartal böylelikle kendi gücünü test etme şansı bulacak.