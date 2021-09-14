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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Josef De Souza Borussia Dortmund maçı öncesi konuştu! "Favori yok"

Josef De Souza: Maçın favorisi yok!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 Giriş Tarihi: 14.09.2021

Beşiktaş'ta Josef de Souza, Borussia Dortmund ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalar yaptı. Tecrübeli orta saha, "Modern futbola baktığımızda maçlarda favori ön görmek çok zor, imkansız. Sahada mücadele eden, takım bütünlüğü olan takımlar maçı kazanabiliyor. Dortmund, Sporting, Ajax büyük takımlar ama oynayacağımız maçlarda favori olmayacak. Takım bütünlüğünü sağlarsak, mücadele edersek, tabii ki kazanabiliriz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Borussia Dortmund ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BREZİLYALI FUTBOLCUNUN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE;

"Daha fazla süre birbirimizle oynama şansı bulduk, artık daha oturmuş bir takımız, aramıza katılan yetenekli oyuncular da oldu. Şampiyonlar Ligi'nde kendi liglerinde şampiyon olan takımlarla oynayacağız, başa baş mücadele olacak, biz de iyi takımız. Sahaya kazanmak için çıkacağız."

"Bu sezon özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımızla yeniden buluşmak çok özeldi, Şampiyonlar Ligi de özel bir arena. Onlar da bizimle bu heyecanı yaşayacak, bizi besleyecekler, hiçbir şüphemiz yok."

"Modern futbola baktığımızda maçlarda favori ön görmek çok zor, imkansız. Sahada mücadele eden, takım bütünlüğü olan takımlar maçı kazanabiliyor. Dortmund, Sporting, Ajax büyük takımlar ama oynayacağımız maçlarda favori olmayacak. Takım bütünlüğünü sağlarsak, mücadele edersek, tabii ki kazanabiliriz."

"Kaliteli oyuncularla oynamak iyi hissettiriyor. Geçen sene Atiba ile oynadık, en az Pjanic kadar kaliteli. Top sizde olduğunuzda, oyun zekasıyla birlikte topa sahip olma üstünlüğünü yaşıyorsunuz ve oyunun keyfini yaşıyorsunuz."

"Kulübün gelişimde pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum. Kulüp büyük çıkış yakaladı. Şu anda tek hedefimiz gruptan çıkmak, bugüne kadar oynadığımız futbolu oynarsak, bu mümkün."

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