14 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi... Yıldıray Baştürk: Dortmund Batshuayi, Pjanic ve Ghezzal'den çekiniyor!

Dortmund Beşiktaşlı 3 yıldızdan çekiniyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

Uzun yıllar Bundesliga'da forma giyen milli takımın eski oyuncularından Yıldıray Baştürk, Dortmund maçıyla ilgili yorumlarda bulundu. Baştürk, "Alman basını Beşiktaş’ın yıldızları Batshuayi, Pjanic ve Ghezzal’a dikkat edilmesi konusunda uyarı yapıyor!" dedi. | Son dakika Beşiktaşi haberleri (BJK spor haberi)

Uzun yıllar Bundesliga'da forma giyen milli takımın eski oyuncularından Yıldıray Baştürk, Dortmund maçını duhuliye. com'a değerlendirdi. Beşiktaş'ın iyi bir takım kurduğunu ifade eden Baştürk, "İyi isimler alındı, iyi bir kadro kuruldu. Beşiktaş'ın 2 senedir istikrarlı bir şekilde üstüne koyarak devam ettiğini de görüyor Alman basını. Bu seneki transferler; özellikle de Batshuayi ve Pjanic ön planda tutuluyor. Ghezzal da çekindikleri futbolculardan birisi. Böyle bir yaklaşım var Alman basınında" dedi.

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Favori Dortmund gibi görünse de Beşiktaş'ın Yalçın ile çok iyi bir hava yakaladığı ve maçın İstanbul'da olması nedeniyle şartların eşit göründüğünü belirten Baştürk şöyle devam etti: "Beşiktaş, hücum hattında çok iyi isimlere sahip olduğu için Sergen hoca da ofansif futbol oynatacağı için gol atma şansı kesinlikle var. Dortmund'un çok gol yemesi bir yana, Haaland ile inanılmaz bir forvet hatları var. Reus ve Bellingham da çok formda. Bunlara önlem alınabilirse Beşiktaş'ın gol atma ihtimali yüksek."

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