07 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a kötü haber! Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas...

Kartal’a kötü haber! Ljajic, Lens ve Douglas...
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

Beşiktaş, takımdan göndermek istediği Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas için çözüm arıyor. Kadro dışı kalan 3 futbolcu da sözleşmelerini feshetmeyi kabul etmedi. Siyah beyazlılarda, 1 yıl daha kontratı olan 3 isim için yeni gelişme olmaması halinde kadro dışı durumları devam edecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Ntvspor'un haberine göre, Beşiktaş, yollarını ayırmak istediği Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas Santos ile anlaşma sağlayamadı.

Siyah beyazlılardan yıllık 3.2 milyon Euro alan Ljajic için Sampdoria ve PAOK girişimlerde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Sözleşmesini feshetme aşamasına gelen Lens ise yapılan son görüşmede karar değiştirdi. Yıllık 1.8 milyon Euro ücreti olan Hollandalı oyuncu, VavaCars Fatih Karagümrük ile anlaşma aşamasına gelmişti. Sözleşme feshi gerçekleşmesiği için transfer askıya alındı.



Douglas'ta da durum farklı değil. Brezilyalı oyuncu sözleşme feshini kabul etmedi.

Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı olan 3 futbolcu için yeni gelişme olmaması halinde kadro dışı durumları devam edecek.

Siyah beyazlı kulüp, takımda yer almayacak 3 oyuncunun toplam 6 milyon Euro olan yıllık ücretlerini ise ödemek durumda kalacak.

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