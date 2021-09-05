05 Eylül 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Pjanic'ten sonra bir bomba daha! David Luiz...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: La Liga devi Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic hamlesiyle ses getiren Beşiktaş, çok konuşulacak bir transferi daha bitirmek için düğmeye bastı. Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların, Arsenal ile sözleşmesi sona eren David Luiz'e teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta Pjanic’ten sonra bir bomba daha! David Luiz...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.09.2021

Geçtiğimiz günlerde La Liga devi Barcelona'da forma giyen Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kadrosuna katarak gündem olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta Pjanic’ten sonra bir bomba daha! David Luiz...

Siyah-beyazlılar, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti. Domagoj Vida'nın yanına takviye yapmak isteyen ve Diego Godin ile Kaan Ayhan için girişimlerde bulunan yönetim, iki isimden de istediği sonucu alamamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta Pjanic’ten sonra bir bomba daha! David Luiz...

Godin ve Kaan sonrası arayışlarına devam eden Kara Kartal ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tribalfootball.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan David Luiz ile temasa geçti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta Pjanic’ten sonra bir bomba daha! David Luiz...

MARSILYA, LAZIO VE FLAMENGO DA İSTİYOR

Haberde Marsilya, Lazio ve Flamengo'nun da tecrübeli stoperle ilgilendiği belirtilirken, Fransız ekibinin teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin, Luiz'i kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş’ta Pjanic’ten sonra bir bomba daha! David Luiz...

2 YILLIK SÖZLEŞME

David Luiz ile ilgilenen tüm takımların oyuncuya 2 yıllık bir sözleşme önereceği öğrenildi. Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor da yaz transfer döneminde Brezilyalı futbolcuya teklif götürmüş ancak başkan Murat Sancak, yaptığı açıklamada 34 yaşındaki stoperle anlaşma sağlayamadıklarını söylemişti.

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