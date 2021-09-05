Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Pjanic'ten sonra bir bomba daha! David Luiz...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: La Liga devi Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic hamlesiyle ses getiren Beşiktaş, çok konuşulacak bir transferi daha bitirmek için düğmeye bastı. Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların, Arsenal ile sözleşmesi sona eren David Luiz'e teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Geçtiğimiz günlerde La Liga devi Barcelona'da forma giyen Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i kadrosuna katarak gündem olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti. Domagoj Vida'nın yanına takviye yapmak isteyen ve Diego Godin ile Kaan Ayhan için girişimlerde bulunan yönetim, iki isimden de istediği sonucu alamamıştı.
Godin ve Kaan sonrası arayışlarına devam eden Kara Kartal ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Tribalfootball.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan David Luiz ile temasa geçti.
MARSILYA, LAZIO VE FLAMENGO DA İSTİYOR
Haberde Marsilya, Lazio ve Flamengo'nun da tecrübeli stoperle ilgilendiği belirtilirken, Fransız ekibinin teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin, Luiz'i kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.
2 YILLIK SÖZLEŞME
David Luiz ile ilgilenen tüm takımların oyuncuya 2 yıllık bir sözleşme önereceği öğrenildi. Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor da yaz transfer döneminde Brezilyalı futbolcuya teklif götürmüş ancak başkan Murat Sancak, yaptığı açıklamada 34 yaşındaki stoperle anlaşma sağlayamadıklarını söylemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası