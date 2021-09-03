Beşiktaş'a dünya yıldızı! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek isteyen Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Boşnak futbolcu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. İşte tüm detaylar ve 9 maddede Pjanic'in özellikleri... (BJK spor haberleri)
2- Sıklıkla 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyen oyuncu Bosna Hersek Milli Takımı ile 101 maçta 15 gol atmayı başardı.
3- 31 yaşındaki futbolcu, 4 kez İtalya Serie A'da şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.
4- 2014 yılında Bosna'da yılın futbolcusu seçildi.
5- Geçen sezon sakatlıklar yüzünden sadece 11 gün sahalardan uzak kaldı ve 4 maç kaçırdı.
6- Kariyerinde 13 kez penaltı noktasına gelen isim 10'unu gole çevirmeyi başardı.
7- Sarri, Allegri, Spaletti, Luis Enrique, Rudi Garcia gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.
8- Merkez orta saha, ön libero, on numara, sol kanat, sağ kanat pozisyonlarında oynadı.
9- 2013-2014'de Roma'da sezonun orta sahası olarak seçildi. (Sabah)
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