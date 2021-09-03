03 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a dünya yıldızı! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek isteyen Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Boşnak futbolcu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. İşte tüm detaylar ve 9 maddede Pjanic'in özellikleri... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş’a dünya yıldızı! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... BJK spor haberi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.09.2021

1- Barcelona ile 30 maça çıkan, gol ve asisti olmayan futbolcu, Juventus ile 178 maçta 22 gol, 41 asist, Roma'da ise 185 karşılaşmada 30 gol, 44 asistlik performans ortaya koydu.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... BJK spor haberi

2- Sıklıkla 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyen oyuncu Bosna Hersek Milli Takımı ile 101 maçta 15 gol atmayı başardı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... BJK spor haberi

3- 31 yaşındaki futbolcu, 4 kez İtalya Serie A'da şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... BJK spor haberi

4- 2014 yılında Bosna'da yılın futbolcusu seçildi.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... BJK spor haberi

5- Geçen sezon sakatlıklar yüzünden sadece 11 gün sahalardan uzak kaldı ve 4 maç kaçırdı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... BJK spor haberi

6- Kariyerinde 13 kez penaltı noktasına gelen isim 10'unu gole çevirmeyi başardı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... BJK spor haberi

7- Sarri, Allegri, Spaletti, Luis Enrique, Rudi Garcia gibi önemli teknik direktörlerle çalıştı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... BJK spor haberi

8- Merkez orta saha, ön libero, on numara, sol kanat, sağ kanat pozisyonlarında oynadı.

Beşiktaş’a dünya yıldızı! İşte 9 maddede Miralem Pjanic... BJK spor haberi

9- 2013-2014'de Roma'da sezonun orta sahası olarak seçildi. (Sabah)

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