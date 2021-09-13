Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı: Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ilk maçında Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak maçı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Beşiktaş, kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, C grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Sergen Yalçın yönetiminde formda bir dönem geçiren Beşitkaş, kazanarak 3 puan ile başlangıç yapmak istiyor. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş Dortmund maç bileti, Beşiktaş oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Beşiktaş - Dortmund maçı öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor'da aktarılacak.
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BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!
Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak maçın hakemi açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamada, mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ - BORUSSIA DORTMUND MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
ALEX TEIXEIRA VE VIDA YOK!
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Alex Teixeira ve Domagoj Vida, Borussia Dortmund karşısında oynayamayacak. Alex Teixeira'nın yerine Salih Uçan, Hırvat stoper Vida'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Montero'nun oynaması bekleniyor.
BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI!
Beşiktaş'ın yıldız ismi Michy Batshuayi, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Borussia Dortmund'a karşı sahaya çıkacak.
BEŞİKTAŞ'IN SON 5 MAÇI: G, B, G, G, G
BORUSSIA DORTMUND'UN SON 5 MAÇI: G,M,M,G,G
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