04 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta 16 milyon Euro'luk operasyon!

Beşiktaş’ta 16 milyon Euro’luk operasyon!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.09.2021

11 transfer yapan Beşiktaş yönetimi ekonomik olarak da çok başarılı bir operasyona imza attı. Siyah beyazlıların, 11 yeni isme vereceği yıllık maaş 15.9 milyon Euro oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi müthiş hamleleriyle transfer dönemine damgasını vurdu. Tam 11 transfer yapan Siyah-Beyazlılar ekonomik anlamda da çok başarılı bir operasyona imza attı.

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ın 11 yeni isme vereceği yıllık maaş 15.9 milyon Euro oldu.

Batshuayi 3.1 milyon Euro'luk maaşıyla zirvede yer alırken, Teixeira'ya 2.3 milyon Euro, Pjanic'e ise 2 milyon 750 bin Euro ödenecek.

En az maaşı 400 bin Euro ile Montero ve Can Bozdoğan alacak.

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